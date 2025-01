Danilo out, Alberto Costa in: costo e ingaggio della nuova freccia Juve

Danilo è malinconicamente ai margini del progetto e della Continassa, pronto a far scattare il lucchetto della valigia al primo cenno d’intesa. Il nuovo Danilo, al contrario, un cenno d’intesa non vede l’ora che arrivi per potersi imbarcare e volare così verso Torino. Il nuovo Danilo, infatti, risponde al nome di Il vecchioè malinconicamente ai margini del progetto e della Continassa, pronto a far scattare il lucchetto della valigia al primo cenno d’intesa. Il nuovo Danilo, al contrario, un cenno d’intesa non vede l’ora che arrivi per potersi imbarcare e volare così verso Torino. Il nuovo Danilo, infatti, risponde al nome di Alberto Costa e sarà il primo – non certo l’unico – innesto della Juventus in questa sessione di mercato . Fuori uno, dentro l’altro. Stesso ruolo, almeno originariamente. Stessa lingua, dato che è brasiliano il primo e portoghese il secondo. E pure una certa somiglianza, nei tratti somatici più che nelle caratteristiche e nel modo di interpretare la posizione in campo. L’esterno in arrivo dal Vitoria Guimaraes, insomma, è la risposta di Giuntoli al precipitare della situazione sul fronte dell’ex capitano. E non andrà a intaccare i propositi di rinforzo nel resto dei reparti. Arriverà un attaccante. Arriverà un centrale, meglio ancora se due.

Juve, ecco Costa: la trattativa

Il primo a vestire la maglia bianconera, salvo colpi di scena, sarà il terzino destro lusitano, 21 anni, atteso in città già in serata e balzato in cima alla lista dei desideri di tanti club europei grazie alle prestazioni inanellate nella sua prima, vera, stagione in prima squadra. Su di lui si era mosso concretamente lo Sporting. Su di lui aveva messo gli occhi la Roma. Su di lui aveva provato l’affondo il Brighton. Ma l’offerta della Juventus ha finito per mettere tutti d’accordo: il club portoghese, dato che la proposta da 12,5 milioni più 2,5 di bonus (oltre a una piccola percentuale sulla futura vendita) è stata la più alta ricevuta, e il giocatore, desideroso di compiere un salto in alto con atterraggio sul materassone della Champions League. I discorsi proseguono fluidi e sono arrivati ai dettagli, anche per il quinquennale da poco meno di un milione all’anno con l’entourage, al punto che il giocatore è atteso a Caselle nelle prossime ore. Per poi sostenere le visite al J Medical e, a stretto giro, unirsi al gruppo di Motta, così da offrire subito una soluzione in più sulla corsia di destra.