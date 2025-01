Comenencia va via, ecco Villa e Deme: l’altro mercato Juve

Giornate frenetiche, ore che scorrono al telefono. E finalmente i nuovi volti, i primi. La Juventus Next Gen segue la scia dei più grandi e inizia a concludere ingressi interessanti. Dopo aver definito il ritorno di Turicchia, oggi diventa il giorno di Lorenzo Villa, difensore classe 2003. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, con un passaggio alla Samp, l’ormai ex Pineto arriva in prestito con obbligo di riscatto. Andrà a riempire la rosa di Brambilla, che aveva già perso i due centrali titolari, Pedro Felipe e Stivanello, ed entrambi per infortuni gravi. Visite e firma in giornata anche per Serigne Deme, già salutato dal Sasso Marconi (club di Serie D). I cinque gol siglati in campionato hanno convinto i bianconeri a investire su di lui: si tratta di un esterno offensivo, pronto a colmare i possibili vuoti che lascerà gennaio.