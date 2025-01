Araujo-Juve, clamorosa svolta: “Resta al Barcellona e rinnova!”

Arriva una clamorosa rivelazione sul futuro di Ronald Araujo . Il difensore uruguagio del Barcellona è infatti il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il proprio reparto dopo gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal. Un possibile colpo che sembra però essersi complicato nelle ultime ore dopo le parole di Hansi Flick e Juan Laporta e la prestazione del classe 1999 nella finale di Supercoppa spagnola vinta per 5-2 contro il Real Madrid.

Araujo-Juve, svolta clamorosa per il futuro

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, nelle ultime ore sarebbe cambiata completamente la prospettiva per il futuro di Ronald Araujo. Il difesore aveva infatti deciso di lasciare il Barcellona già a gennaio, visto anche il mancato accordo per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2026. Il lavoro di Deco, direttore sportivo del club blaugrana, ha però convinto il classe 1999 a rimanere nonostante il forte pressing della Juventus. Inoltre le parti avrebbero anche già iniziato a discutere del possibile rinnovo di contratto, bloccato fino a questo momento.

La strategia della Juve

I bianconeri erano pronti a presentare un'offerta molto importante al Barcellona per convincere il club blaugrana a privarsi di uno dei suoi calciatori più importanti. La richiesta era infatti di 50 milioni di euro, con Cristiano Giuntoli che stava lavorando per provare a chiudere la trattativa dopo aver ottenuto il sì del calciatore. Il dietrofront inaspettato dopo l'incontro con Deco ha cambiato però completamente i piani, con il ds che ora sarà costretto a scegliere un nuovo obiettivo. I nomi vagliati sono sempre quelli di Antonio Silva, Fikayo Tomori e David Hancko.