In campo con la Juve, Teletubbies con la fidanzata: lo riconoscete?

In casa Juventus è tempo di festeggiamenti e non solo per il rientro di Vlahovic e per gli acquisti di Alberto Costa e Kolo Muani. Oggi 16 gennaio ha spento 21 candeline Mbangula. Forse lo avevate riconosciuto dalla foto in tenuta da Teletubbies. Decisamente meglio in campo, dove la giovane ala bianconera ha fatto il salto di qualità con Thiago Motta in panchina: spesso utilizzato a gara in corso e decisivo anche con qualche gol. Se Yildiz gli avesse servito il pallone finale nel match contro l'Atalanta avrebbe ricevuto anche un regalo anticipato. Non è andata così, ma a renderlo felice ci ha pensato la fidanzata Joana, che ha aspettato la mezzanotte con il belga e gli ha dedicato poi anche un pensiero sui social.