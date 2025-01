Yildiz, allarme Juve: fuori all'intervallo col Milan, un gesto preoccupa Motta

Cambio obbligato per Thiago Motta all'intervallo della sfida di Serie A tra Juve e Milan. Il tecnico bianconero è stato costretto a sostituire Yildiz per un problema fisico. Al posto del turco, a inizio primo tempo, è entrato in campo Weah. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, Yildiz ha accusato una fitta all'adduttore e Motta ha deciso di non rimandarlo in campo nella ripresa. Le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni ma la Juve rimane in ansia, in un periodo ricco di impegni molto importanti, tra Champions e campionato, per la stagione e con la rosa già dimezzata da infortuni (da Bremer a Conceicao), condizioni non perfette di alcuni giocatori (vedi Vlahovic e Milik) e probabili cessioni (Cambiaso).