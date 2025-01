Juve-Sampdoria Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Primavera è pronta ad ospitare la Sampdoria nella partita valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 . I bianconeri sono reduci dallo stop esterno sul campo del Bologna, dove i rossoblù hanno inchiodato i ragazzi di Magnanelli sul punteggio di 2-2 . Un punto che però ha permesso comunque alla Vecchia Signora di restare agganciata alle prime posizioni. Vacca e compagni sono pronti a riprendere la corsa, ma i blucerchiati venderanno cara la pelle forti dell'ultima importante vittoria contro l' Udinese . Appuntamento martedì 21 gennaio alle ore 15:00 presso l' Allianz Training Center di Vinovo .

Juventus-Sampdoria, orario e dove vederla

La sfida tra Juventus Primavera e la Sampdoria, valida per la 21ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente.

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Zelezny; Nisci, Martinez, Boufandar, Vacca (C); Di Biase, Biliboc, Finocchiaro, Mazur; Rizzo, Savio. All.: Magnanelli

Sampdoria (3-5-2): Ceppi; Malanca, Diop, Paganotti; Papasergio, Casalino, Patrignano, Rossello, Sa Gomes; Bacic, Ntanda. All.: Lupi

Arbitro: Andrea Ancora (Roma 1)

