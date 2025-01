L'ex Juve Cherubini al Parma: ecco il progetto di espansione di Krause

TORINO - Federico Cherubini è il nuovo amministratore delegato del Parma. Lo annuncia il Parma stesso, sorprendendo tutti, perché niente era trapelato nelle ultime settimane, anche se il rapporto tra Kyle Krause, il proprietario del club e l'ex dirigente della Juventus è sempre stato eccellente e un discorso era aperto da tempo. Cherubini non inciderà in modo diretto sull'area sportiva, ma sarà a capo del coordinamento generale delle attività del club e si occuperà dello sviluppo che Krause ha in mente per il Parma. Non con una visione da fondo americano, ma piuttosto da famiglia "all'italiana", Krause vuole tenere il Parma a lungo ed eventualmente lasciarlo figli e nipoti. Vuole costruire una multiproprietà in Europa, di cui il Parma deve essere capofila. Vuole raddoppiare il centro sportivo di Collecchio, costruendo anche un piccolo impianto per le donne. Vuole, insomma, dare una struttura moderna al Parma perché rimanga stabilmente in Serie A e possa compiere un percorso di crescita. Cherubini sarà a capo di questo ambizioso progetto.