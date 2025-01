Motta, diretta conferenza Napoli-Juventus: le dichiarazioni

La Juventus di Thiago Motta è al lavoro per preparare la sfida contro il Napoli . Non una partita qualsiasi perché con sé porta tanti ricordi del passato: da Maradona a Platini, da Zidane a Careca. Tanti i campioni e i doppi ex dell'incontro pronto a regalare una nuova pagina di storia nei precedenti tra le due formazioni. Situazioni diverse, a livello mentale e fisico perché se gli azzurri possono concentrare le loro forze soltanto sul campionato, i bianconeri devono fare i conti con le assenze e le fatiche di Brugge ma con due novità dal mercato: Alberto Costa e Kolo Muani . A sciogliere gli ultimi dubbi ci ha pensato il tecnico bianconero nella conferenza stampa di vigilia.

Motta, conferenza Napoli-Juventus

Thiago Motta parte dai nuovi acquisti, che si sono subito inseriti: "L'inserimento dei due nuovi molto bene, il gruppo bene". Sugli indisponibili per Napoli: "Tutti a disposizione tranne Gleison (Bremer), Arek (Milik) e Juan (Cabal)". Ad oggi si può già tirare un primo bilancio dall'arrivo sulla panchina nella scorsa estate? "Direi che non siamo in una situazione molto simile con il Napoli. Siamo diversi in tanti aspetti. Sono soddisfatto di tante cose, di altre meno, soprattutto devo dire qualche risultato avuto, qualche pareggio di troppo. La nostra idea è sempre fare un grande lavoro durante la settimana per arrivare alla partita e ottenere la vittoria. Abbiamo una squadra giovane ma con grande talento. Nonostante le difficoltà, come qualche infortunio imprevisto, le abbiamo superate. Domani giocheremo una grande partita della Serie A che è Napoli-Juve".

Quanta distanza c'è, realmente al di là della classifica, con i partenopei? "La realtà è questa. Il Napoli ha una grande squadra e un bravo allenatore, meritatamente si trova al primo posto. Domani sarà sicuramente una grande partita, come sempre tra Napoli e Juve". Sarà una partita diversa rispetto all'andata? "Una diversa rispetto a quella di andata. È una caratteristica del Napoli ricompattarsi e stare con un blocco basso, i quattordici gol presi, penso, fino ad oggi non sono un caso. Giocando in casa sicuramente cercheranno di fare la partita, mi aspetto un Napoli che vorrà attaccare e fare il gioco".

