Napoli-Juve: una sezione dedicata su Dazn

Ci siamo, manca poco e ciò che sta per accadere merita la dovuta attenzione. Perché Napoli-Juventus è sempre un evento, al di là del momento, della situazione di classifica, delle ansie Champions da un lato e della voglia di tornare in Champions dall’altro. Così, per il big match della 22ª giornata di Serie A, Dazn scende in campo con una copertura speciale . Appuntamento per il fischio d’inizio a sabato 25 gennaio, ore 18, allo stadio Maradona . L’attesissima sfida, trasmessa in esclusiva sulla piattaforma che detiene i diritti esclusivi delle partite del massimo campionato, sarà raccontata dalla voce di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini . Ad accompagnare i tifosi nel pre e post-partita ci saranno Diletta Leotta e Ciro Ferrara .

Le novità

La partita rappresenta un crocevia fondamentale: il Napoli lotterà per consolidare il primo posto in classifica, cercando di aumentare il vantaggio di tre punti sull’Inter, mentre la Juventus cercherà in tutti i modi di agganciare la zona Champions. In avvicinamento al match, su Dazn sarà disponibile una nuova sezione interamente dedicata al mondo Juventus. Tra i contenuti disponibili ci saranno il Bordocam per vivere l’azione a bordo campo, i momenti salienti con Trending, interviste pre e post-partita, Top Gol e rubriche come Quella volta che. Inoltre, sarà possibile accedere all’archivio esclusivo di Juve TV, con collezioni di gol storici, profili delle Legends e review degli scudetti. Ogni settimana, inoltre, anche un weekly content di Juve TV: dagli allenamenti della prima squadra agli highlights della Next Gen, passando per conferenze stampa e approfondimenti sulle partite della stagione in corso. Tutto su Dazn.