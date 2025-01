Arthur-Juve, aria d’addio: Giuntoli trova l’alleato Neymar

La Juventus sta lavorando in ottica di una diminuzione del monte ingaggi e per seguire questo piano sicuramente non è producente avere in rosa calciatori fuori dal progetto e con uno stipendio alto. Dopo l'addio di Danilo , ora Giuntoli sta lavorando per la cessione di Arthur. Il brasiliano non gioca una partita ufficiale dallo scorso 2 giugno con la Fiorentina e poi subito dopo il rientro dal prestito è stato messo alla porta dalla società. In estate non ha trovato una sistemazione, ma ora a convincere l'ex Barcellona potrebbe pensarci un suo connazionale: Neymar .

Santos su Arthur: la chiave è Neymar

Neymar ha ufficialmente risolto il contratto con l'Al Hilal ed è pronto a ritornare in patria dove tutto è iniziato, al Santos, per chiudere così il cerchio della sua carriera. Il mercato dei brasiliani non si fermerà qui, infatti hanno chiesto anche informazioni per Arthur, centrocampista ormai fuori dal progetto della Juventus. Il suo contratto con la Vecchia Signora scade nel 2026 e percepisce anche uno degli stipendi più alti, di ben 5 milioni di euro. Uno spreco visto che il mediano non si allena con il resto della squadra e non ha mai messo piede in campo. Il calciomercato in Brasile chiude il 28 febbraio, quindi le due società hanno tempo per dialogare e nel caso arrivare a un buon esito della trattativa, che potrebbe raggiungere la fumata bianca sulla base di un prestito con diretto di riscatto. Poi ci sarà da discutere anche sull'ingaggio.