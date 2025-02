Arthur al Girona, ufficiale: il comunicato Juve e le cifre del prestito

Mancava soltanto la firma sul contratto e ora è arrivata: Arthur è un nuovo giocatore del Girona . I bianconeri hanno raggiunto la fumata bianca sulla base di un prestito fino alla fine della stagione a fronte di un corrispettivo di 700mila euro più altri 200mila euro di oneri accessor i. Il centrocampista era fuori dal progetto e non aveva mai messo piedi in campo e neanche alla Continassa con il resto del gruppo guidato da Thiago Motta. Ora è pronto a iniziare questa sua nuova esperienza in Liga, dove proverà a rimettersi in mostra e riprendere la forma, visto che la sua ultima partita risale allo scorso giugno con la Fiorentina.

Arthur al Girona: il comunicato Juve

Questa la nota della società: "Dopo quella della scorsa stagione alla Fiorentina, con la quale ha totalizzato 48 presenze tra tutte le competizioni di cui 32 da titolare, Arthur Melo è pronto a vivere un'altra avventura in prestito. Il centrocampista brasiliano classe 1996 proseguirà, dunque, la sua stagione in Spagna: da oggi è un giocatore del Girona, cui approda a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. Arthur, approdato alla Juventus dal Barcellona nell’estate del 2020, ha vissuto due stagioni in bianconero collezionando in totale 63 apparizioni e trovando una volta la via della rete, prima di trasferirsi in Premier League. In bocca al lupo per questa nuova avventura!".

