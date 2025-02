Motta e l’aneddoto Messi-Juve: “Sbagliammo tutto. Ricordo pure Capello…”

Spazio poi alle sensazioni di Manuel Locatelli , capitano della Juve , per il torneo: "È motivo di orgoglio e di responsabilità. Sono cose che quando indossi questa maglia senti sempre, però essendo la prima edizione credo che sarà un'esperienza unica da prendere seriamente. È un obiettivo. Mi incuriosisce che ci siano squadre da tutto il Mondo, saranno partite difficili. È uno scambio di culture, anche con i tifosi di altre nazioni. L'America è sempre bella, la vedi nei film e poi è davvero così: è un Paese che mi emoziona, credo il più importante al Mondo. Weah e McKennie ? Sono due ragazzi molto diversi tra loro. Weston non ci racconta com'è l'America, ci fa vivere com'è lui da americano. È un ragazzo eccezionale, a cui voglio molto bene, come a Timothy, che è un ragazzo molto diverso da lui. McKennie è musica, balla sempre: è una delle persone più divertenti dello spogliatoio".

Locatelli svela: "Sarebbe bello sfidare l'Inter"

Il centrocampista bianconero non ha poi nascosto le sue ambizioni: "Il motivo per il quale possiamo portare a casa questo trofeo è che la Juve è abituata a questo tipo di competizioni, come importanza delle partite. È un percorso difficilissimo, ci sono le squadre più importanti del Mondo, però bisogna fare un passo alla volta come facciamo sempre. Sarebbe bello affrontare una squadra italiana, vorrebbe dire che le cose sarebbero state fatte bene".

Scanavino: "Mondiale per Club? Vogliamo arrivare fino in fondo"

Infine anche Maurizio Scanavino ha parlato del Mondiale per Club: "Per la Juventus e per me partecipare alla nuova Coppa del mondo per Club significa essere presenti una competizione importante con il gotha del calcio mondiale. È un’occasione unica per confrontarci con le squadre più forti che si sono qualificate per questa edizione ed è anche un’opportunità fondamentale di visibilità per il brand e per la nostra squadra. Gli Stati Uniti sono un mercato importante in grande crescita dove il calcio sta appunto crescendo molto e dove abbiamo una base di tifosi grandissima e molto affezionati alla Juventus, cosa ne abbiamo già testato nei precedenti tour che abbiamo fatto negli anni passati. Come tutte le competizioni a cui partecipiamo abbiamo l’obiettivo di competere per la vittoria e in questo caso anche per la Coppa del Mondo, soprattutto in questa prima edizione, sarebbe molto bello arrivare fino alla fine. Molto importante avere un nuovo trofeo anche di questa qualità e di questa bellezza delle nostre bacheche. Mi aspetto un grande show, gli americani sono maestri nell’organizzare questo tipo di competizione e probabilmente ci sarà anche qualcosa da imparare, da curiosare e da copiare. Comunque mi aspetto veramente che ci sia oltre le partite un evento oltre l’evento, questo sarà sicuramente interessante".