Gatti, dura replica a Fabregas: "Se quello era rigore per il Como..."

"C'è tanto da crescere, abbiamo preso un gol evitabile nel primo tempo e abbiamo subito con tanta facilità. Dobbiamo migliorare in tutto, ma sono tre punti fondamentali. Ora abbiamo il Psv e l'Inter, dovremo farci trovare pronti". Così Federico Gatti , difensore della Juventus , dopo la vittoria sul Como per 2-1.

Gatti risponde a Fabregas

Nel suo intervento ai microfoni di Sky Sport, il centrale respinge le accuse di Fabregas sul presunto rigore a favore del Como per un suo tocco di mano: "Mi fa strano che un allenatore di così alto livello protesti per un tocco di questo tipo. Nel calcio di oggi noi difensori siamo troppo penalizzati, non si può più fare nulla. Ogni mezzo tocco viene punito, al Var non si capisce l'entità reale che c'è sul campo. Se diamo rigori così smetto di giocare, ho solo messo le mani sul corpo dell'attaccante per coprire la palla".