Perisic gol, la Juve protesta per un possibile fallo di mano: cosa è successo

Dubbi e proteste da parte della Juventus in occasione del gol di Perisic . L'esterno del Psv trova il gol con il mancino ma l'azione semba essere viziata da un tocco con il braccio. I giocatori bianconeri accerchiano il direttore di gara, soprattutto capitan Locatelli e Gatti , per chiedere spiegazioni. Intanto l'arbitro fa posizionare il pallone al centro del campo in attesa dell'ok dalla sala Var.

Juve-Psv, proteste sul gol di Perisic: cos'è successo

Un check piuttosto prolungato tra il fischietto e gli assistenti che poi danno l'ok per far ripartire il gioco e convalidare il gol del momentaneo pareggio degli olandesi. Qualche dubbio, però, rimane nonostante le poche immagini trasmesse sembra far vedere un tocco con il petto o il fianco da parte di Lang. L'esterno va in anticipo per prendere il pallone e con il braccio largo se la porta avanti. Il direttore di gara non va a rivederlo al monitor per cui resta un leggerissimo dubbio sull'entità del tocco del giocatore del Psv.