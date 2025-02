Weah, attesa e gioia: ecco perché il gol Juve è stato convalidato

Emozioni a ripetizione in Psv-Juve , come al momento del gol dell'1-1 segnato dai bianconeri. C'è voluto un po' prima che il direttore di gara convalidasse il gol siglato da Timothy Weah , facendo così esplodere la gioia di Thiago Motta e di tutta la squadra. Ma cosa ha ostacolato inizialmente la convalida del gol?

Gol Weah, l'attesa e poi la gioia: la ricostruzione

Tutto è nato da un calcio di punizione battuto sulla sinistra dalla Juve, con la sfera che viene rinviata dalla retroguardia olandese sui piedi di Weah, che si è fiondato sulla sfera liberando un tiro potentissimo che ha superato Benitez e gonfiato la rete. Il direttore di gara ha però interrotto tutto immediatamente, a causa della bandierina alzata dell'assistente: al momento della battuta del calcio da fermo Kelly era in posizione di offside. Attimi di attesa e tensione prima che dal Var chiamassero Vincic all'on-field review. Dopo una veloce occhiata al monitor, l'arbitro ha potuto constatare come il fuorigioco del difensore bianconero fosse non attivo, poiché il traversone aveva ampiamente superato il calciatore rendendo la sua posizione ininfluente. E dunque gol convalidato a Weah.

