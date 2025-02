Storari: "Juve, dirigenti mai stati nel calcio. Con Manna e Allegri..."

Juve, Storari: "Mi aspettavo queste difficoltà..."

L'ex portiere si è espresso così sul momento del club bianconero: "La Juve è in un momento un po’ difficile dopo l’eliminazione dalla Champions che pesa sulla testa di calciatori e dirigenza. Il campionato è un’altra cosa, c’è la possibilità di raggiungere l’obiettivo entrando tra le prime quattro. Sarà sicuramente un a partita difficile perché giocare a Cagliari non è mai semplice". Quindi sulla stagione altalenante dopo i tanti cambiamenti estivi: "Mi aspettavo delle difficoltà perché è cambiato un po’ tutto. Sono cambiati i dirigenti, ora l’unico con estrazione calcistica è Giuntoli. L’amministratore delegato e il presidente non sono mai stati in una società di calcio per loro stessa ammissione e questo conta molto. L’anno scorso c’era Manna che sapeva cosa voleva dire Juventus. Lo stesso Allegri che è il terzo allenatore più titolato della storia della Juve dopo Trapattoni e Lippi. Motta sicuramente diventerà un grande allenatore, ma deve affrontare tutte queste pressioni. Il Bologna non è come la Juve, qui bisogna vincere. Anche solo un pareggio viene messo in discussione. Lui ha detto che è la strada giusta e ne sono felice, ma ovviamente servono i risultati per non mettere in discussione tutto".