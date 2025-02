Pagelle Juve: follia Cambiaso, disastri Nico e Vlahovic, si salvano in tre

Dopo il ko e l'eliminazione dalla Champions, un'altra grande batosta per la squadra di Motta, eliminata ai quarti di finale di Coppa Italia dall'Empoli. La sconfitta è stata decisa ai rigori (decisivi gli errori dal dischetto di Vlahovic e Yildiz) ma 'costruita' e 'meritata' soprattutto nel corso di un primo tempo ingiustificabile, come ammesso anche dall'allenatore bianconero. La prima frazione, infatti, si è chiusa con la squadra di D'Aversa in vantaggio e in dominio e solo una gran giocata personale di Thuram nella ripresa ha permesso di ottenere a fatica l'1-1. Di seguito i voti e i giudizi alle prestazioni dei giocatori della Juve.