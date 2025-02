Juve, utile di 17 milioni: il cda approva la relazione finanziaria semestrale

Bilancio Juve, primo semestre: il comunicato

"Il primo semestre dell’esercizio 2024/2025 chiude con un utile di € 16,9 milioni, in miglioramento di € 112,0 milioni rispetto alla perdita di € 95,1 milioni consuntivata nel primo semestre dell’esercizio precedente, influenzato dagli effetti correlati alla mancata partecipazione della Prima Squadra maschile alle competizioni UEFA. Il rilevante miglioramento del risultato netto rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente - si legge in una nota - è imputabile sia a maggiori ricavi e proventi per complessivi € 101,0 milioni, che agli effetti delle azioni di progressiva razionalizzazione dei costi operativi, in riduzione per complessivi € 12,1 milioni". "I Ricavi e proventi del primo semestre 2024/2025, pari a € 291,6 milioni, aumentano del 53,0% rispetto al dato di € 190,6 milioni del primo semestre 2023/2024. L’incremento di tale voce risente della partecipazione, nella stagione in corso, alla UEFA Champions League 2024/2025 - prosegue la nota del club - che genera un aumento dei ricavi da diritti audiovisivi e proventi media per € 60,1 milioni (di cui circa € 64,1 milioni relativi alla partecipazione alla UEFA Champions League 2024/2025) e dei ricavi da gare per € 12,5 milioni (di cui € 5,2 milioni per le gare UEFA); questi ultimi si incrementano anche grazie alla crescita dei ricavi da abbonamenti e da biglietteria per partite casalinghe di Serie A".