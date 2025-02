Scovato da Tognozzi, sulle orme di Huijsen: la Juve lo blinda fino al 2028

La nota della Juve

"Partito dal Murcia, il difensore classe 2006 è arrivato a Torino nell’estate del 2023 dal Settore Giovanile dell’Alaves: in bianconero Gil ha trovato subito spazio in Primavera - con cui ha giocato complessivamente 41 gare, considerando anche le cinque presenze in UEFA Youth League, nell’ultimo anno e mezzo. Entrato a far parte delle rotazioni della Next Gen, il numero 26 ha raccolto 13 presenze nel campionato di Serie C in questa stagione - più volte titolare nelle ultime settimane nel reparto difensivo schierato da mister Brambilla. In questa annata poi sono arrivate anche le prime convocazioni in Prima Squadra - tre volte in gruppo e a disposizione di Thiago Motta rispettivamente nelle sfide di Serie A contro Parma e Udinese, a cavallo tra la fine di ottobre e inizio novembre 2024, e per la sfida di Coppa Italia contro l'Empoli del 26 febbraio scorso. E ora, dopo le soddisfazioni e le ottime prestazioni in campo, arriva un’ulteriore conferma con questo rinnovo che lo legherà ancora di più in futuro alla Juventus. Congratulazioni, Javier!", si legge nella nota pubblicata dalla Juventus sul proprio sito ufficiale.

