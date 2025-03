Lodo Cristiano Ronaldo, ricorso e strategia Juve: nuova udienza il 20 marzo

Appuntamento in aula giovedì 20 marzo per una nuovo capitolo del lodo Ronaldo. Il contenzioso tra la Juventus e il campione portoghese, che ha vestito la maglia bianconera tra il 2018 e il 2021, è iniziato a metà 2023 con la domanda di arbitrato da parte di CR7 per la mancata corresponsione delle mensilità che erano state differite nell’ambito della manovra stipendi, risalente all’epoca dell’emergenza Covid.