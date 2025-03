Juve, il ritorno di Agnelli tra sogni, fake e realtà  

Agnelli vuole tornare alla guida della Juventus?

Sì, certamente.

Potrebbe farlo alla fine di questa stagione?

Molto difficile. Se tornerà, l'orizzonte inizia dalla fine della prossima stagione, non prima di allora.

C'entra il processo sulle plusvalenze di Roma?

Non molto. Al momento è stato chiesto l'annulamento della richiesta di rinvio a giudizio per vizi formali piuttosto importanti. Ma non è quel processo (che se iniziasse potrebbe avere tempi lunghissimi) che può fermare Andrea. A novembre scadrebbe l'inibizione sportiva, ma, anche in questo caso, la condanna sportiva non rappresenterebbe un problema (potrebbe comunque gestire il club anche da inibito).