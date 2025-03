"Rabiot non capito alla Juve? Vi dico come era trattato": Iuliano in tackle

ROMA - Mark Iuliano, ex giocatore della Juventus, è stato molto diretto nei confronti di un altro ex bianconero, Adrien Rabiot oggi al Marsiglia. Il centrocampista francese ha salutato la Juve la scorsa estate per firmare con la squadra di De Zerbi dove dice di "essere capito", un'affermazione che non è piaciuta a Iuliano. Ospite a TvPlay l'ex bianconero ha dichiarato: “Adesso il giocatore viene prima della squadra. Ti faccio un esempio di una cosa che mi fa impazzire. Ho sentito Rabiot parlare… Lo abbiamo aspettato per 4 anni. Adesso io non sono uno che muove critiche, però, ce lo ricordiamo Rabiot? Quanti anni la Juve lo ha aspettato prima che azzeccasse una stagione? Aspettato per 4 anni. Ha avuto uno stipendio enorme e la Juve l’ha sempre difeso. Io sono stato tante volte a trovarli e lo trattavano veramente come Zidane”.