Diretta Fiorentina-Juventus ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Thiago Motta è consapevole al mille per mille di quanto sia delicata la sua posizione per via delle due bruttissime figure rimediate nelle ultime tre partite: eliminazione a Torino nei quarti di finale di Coppa Italia per mano dell’Empoli infarcito di Primavera e il clamoroso 0-4, subito sempre all’Allianz dall’Atalanta per un passivo che non si vedeva a Torino dal 1967. Abbastanza per rendere traballanti le gambe della panchina, visto che l’obiettivo principale della stagione, almeno il quarto posto che garantisce la prossima Champions con i suoi 65 milioni, è a rischio. Trasformando così in decisive le ultime nove giornate che rimangono dopo la sosta del campionato, costretto a fermarsi per gli impegni delle Nazionali. Normale dunque che al Franchi la prestazione della squadra bianconera verrà vivisezionata e giudicata in tutti gli ambiti. Non solo il risultato, ma anche l’atteggiamento della squadra, tattico e di personalità, la convinzione con cui avrà saputo affrontare i Viola in un match che, complice lo stop, avrà un riverbero maggiore sul clima dei giocatori che resteranno a lavorare alla Continassa. La Fiorentina di Palladino attende i bianconeri dopo aver superato il turno di Conference League e aver ritrovato un pò di fiducia che negli ultimi risultati sembrava essere mancata. Contro la Juventus c'è la sfida più sentita a Firenze, Superare l'esame (la Fiorentina ha battuto una sola volta i bianconeri negli ultimi 8 confronti, 2-0 al Franchi il 21 maggio 2022) non basterebbe a puntellare la panchina per l'anno prossimo ma servirebbe al tecnico per riavvicinarsi alla piazza e affrontare con ancor più energia e fiducia l'ultima parte di campionato.