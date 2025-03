Allegri-Juve, non è finita: il piccolo in campo nello stesso ruolo di Max

Juve, il figlio di Allegri protagonista con l'Under 14

Giorgio, giovanissimo figlio di Massimiliano Allegri, è sceso in campo con l'Under 14 della Juventus in un torneo contro Como ed Inter, perdendo la semifinale proprio contro i nerazzurri. Delle immagini diventate virali tra i tifosi, ancora molto legati al loro ex allenatore nonostante le difficoltà dell'ultimo triennio. Giorgio è un classe 2011, annata in cui il tecnico vince il suo primo scudetto assoluto con il Milan. La mamma è Claudia Ughi, psicologa dello sport anch'essa livornese. La prima avventura nel calcio per Giorgio arriva alla Sisport, sponsor tecnico con cui la Juve nel 2015 ha avviato un progetto per la Scuola Calcio sul territorio. Un percorso che dal 2023 lo porta a vestire proprio la maglia bianconera, quando viene presentato ufficialmente in Under 13. Le caratteristiche tecniche sembrano ricordare proprio quelle del papà da calciatore, visto che anche Giorgio è una mezz'ala tecnica dotata di grande eleganza e senso del gol. Delle qualità su cui bisognerà lavorare per continuare la dinastia Allegri in bianconero.