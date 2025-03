Cambiaso al J Medical: come sta dopo l'infortunio in Fiorentina-Juve

Oltre al risultato pesante anche il rischio di dover perdere un giocatore come Cambiaso. L'esterno è entrato nella ripresa al posto di Nico Gonzalez, ma la gara contro la Fiorentina per lui è durata 25' circa. A seguito di un contrasto è rimasto claudicante per un colpo alla caviglia e, non potendo continuare, Motta ha deciso di toglierlo dal campo. Negli ultimi mesi ha avuto già questo tipo di problema che non gli ha permesso di allenarsi ed essere al 100% e questa possibile ricaduta lo mette a serio rischio anche per la convocazione con l'Italia. Questa mattina, infatti, Cambiaso si è presentato presto al J Medical per effettuare gli esami strumentali.