“La sua filosofia non mi trova d’accordo”: Motta, arriva anche Delneri

Luigi Delneri ha allenato la Juventus nella stagione 2010-11 dopo aver portato la Sampdoria in Champions League. Scelto da Beppe Marotta e Fabio Paratici, l'allenatore non ha avuto fortuna in bianconero con un'annata più che deludente chiusa al settimo posto in Serie A . Una crisi che per molti aspetti sembra ricordare quella attuale con Thiago Motta e che proprio Delneri ha analizzato al Messaggero Veneto.

Delneri non ci sta: "Ingiusti i paragoni con Motta"

L'allenatore si è espresso così sui continui paragoni tra la sua stagione in bianconero e quella di Thiago Motta: "Le analisi non sono sempre veritiere. La mia era una squadra in evoluzione, doveva essere un anno di transizione e comunque non ci furono gli investimenti fatti nella scorsa estate. Noi prima degli infortuni di Quagliarella e Iaquinta eravamo terzi in classifica. Poi qualcosa sbagliammo, questo è indiscutibile. Alla Juve devi giocare sempre per vincere non importa dove, come e quando. Il calcio di Motta è quello di un progetto a lungo termine, fatto sulla cultura del fraseggio, ma Torino non è Bologna. In Emilia danno il tempo di sbagliare ad allenatore e giocatori, alla Juventus no".