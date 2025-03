Motta da santone a reietto: smettiamo di considerare i tecnici dei guru?

Basta ritenere gli allenatori dei santoni

L’immagine più emblematica di questo fallimento non è tanto la classifica della Juventus; è quella del Bologna. Più in alto con Italiano - e senza i Calafiori, gli Zirkzee, i Saelemaekers - di quanto non siano arrivati i bianconeri con Motta e adesso in condizione di replicare la sua stessa impresa (la qualificazione alla Champions) che l’anno scorso sembrò un miracolo (e forse lo era, ma soprattutto del dt Sartori, omologo rossoblù di Giuntoli). E in fondo una morale c’è: non già per Motta, ma in generale. Finiamola di considerare (o trasformare in) santoni i tecnici. Magari torniamo a chiamarli allenatori. Trainer, come si diceva una volta. Chissà che anche loro non inizino a prenderla più bassa.