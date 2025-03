“Motta-Juve, solo il tempo lo dirà. Vlahovic top e affinché torni a segnare…”

"Aggiungerei anche Conte e Gasperini"

Parlando dei tecnici attualmente in auge, qual è il suo modello e perché? Ancelotti, Guardiola, Mourinho, Klopp...

«Ognuno di loro è unico, nel nostro ambiente è molto difficile avere lo stesso successo degli allenatori in questione. Penso che Ancelotti e Guardiola siano i più grandi tra i più grandi. Ma aggiungerei anche Conte e Gasperini».



Qual è la sua filosofia di gioco?

«Che la squadra giochi un calcio d’attacco con l’obiettivo di vincere. E che naturalmente diventi più forte man mano che il tempo passa. Tutto dipende dall’organico in base al quale cerco di ragionare su ciò che va fatto per migliorare il team».



Cosa le hanno lasciato le sue precedenti esperienze di allenatore in Grecia, Israele, Inghilterra e Russia?

«Prima di tutto, l’adattamento al campionato e alla mentalità in cui ci si trova. Mi è capitato di arrivare sempre in club in difficoltà e di dover costruire una squadra che lottasse per i trofei... Per esempio a Krasnodar mi hanno posto come obiettivo che la squadra si posizionasse tra il 6° e l’8° posto. Abbiamo lottato per il titolo... ».



Ci presenti l’Al Ain, ci racconti pregi e difetti dei “viola” o meglio quali sono i punti di forza e dove lei deve lavorare di più per migliorare la squadra.

«Stiamo lavorando sui segmenti tecnico-tattici del gioco e allo stesso tempo sul recupero della fiducia in se stessi, che è molto importante. Passo dopo passo... ».



Attualmente siete quinti in campionato, lontano dal primo posto, reduci da due sconfitte consecutive. In compenso vi “consolate” con Kodjo Laba, il vostro esperto attaccante togolese che comanda la classifica marcatori con 16 gol (+1 assist) in 13 partite giocate...

«Già, come si può vedere abbiamo il capocannoniere del campionato ma, d’altro canto, siamo una squadra che finora ha subìto una sessantina di gol in tutte le competizioni. Non c’è logica. Ci aspetta un duro lavoro, ma siamo qui per questo... ».



Il presidente del club è Sheikh bin Hazza bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, fratello minore dell’Emiro Mohammed bin Zayed, sovrano degli Emirati Arabi Uniti: qual è il suo rapporto con lui? Cosa le ha chiesto?