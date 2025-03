La Cassazione cassa Calciopoli: "La classifica 2004-05 non fu alterata"

Il campionato era pulito

La Cassazione tratta il ricorso della Victoria come il compito in classe di un alunno che non ha studiato: «È bene mettere in luce che la società Victoria 2000 non si è neppure in minima parte preoccupata di confutare la ricostruzione compiuta dalla sentenza impugnata», si legge in un passaggio che ricorda a chi, invece, è sempre stato un secchione di Calciopoli la superficialità di certe analisi colpevoliste, basate su titoli di giornale e non sulla lettura degli atti. Ma, soprattutto, la Cassazione ribadisce un concetto che è stato ribadito sia nella sentenza di primo grado (scritto in modo esplicito e chiarissimo dalla giudice Casoria) che nell'appello del processo penale, ovvero che «gli eventi di frode sportiva accertati non avevano determinato, in pratica, alcun significativo mutamento della classifica finale». Nella stagione 2004-05, oggetto di minuziose indagini e di qualcosa come 195mila intercettazioni effettuate, pedinamenti, infiltrazioni in borghese al sorteggio arbitrale, non è stato possibile riscontrare alterazioni nella classifica finale. Cioè, secondo i giudici, Moggi e Giraudo avevano cercato di alterare i risultati e per questo sono stati condannati, ma essendo stati assolti tutti gli arbitri (tranne uno, De Santis, condannato per una partita che non riguarda la Juventus), di fatto non si può dire che il campionato venne condizionato in alcun modo.