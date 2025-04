Juve o Bologna, chi va in Champions: la classifica finale dell'intelligenza artificiale

Sprint Champions

Dopo la vittoria di sabato contro il Genoa, ai bianconeri spetterà il primo esame decisivo contro la Roma all’Olimpico. I giallorossi, forti dei 7 risultati utili consecutivi in Serie A, sono la squadra che ha messo a referto più punti nel 2025. Gli uomini di Ranieri hanno ritrovato certezze e identità, e se vogliono sperare di salvare una stagione che - fino a pochi mesi fa - sembrava ormai destinata a sprofondare nell’oblio, sanno bene di non potersi più permettere passi falsi. La Juve, dal canto suo, con il Bologna impegnato contro il Napoli, ha davanti la prima chance per provare a rimettere la freccia e tornare al quarto posto, nella speranza di vivere l’ultimo sprint stagionale tenendosi alle spalle le dirette inseguitrici. Successivamente, gli impegni più abbordabili con Lecce, Parma e Monza, prima dei due incontri contro Bologna e Lazio che potrebbero - come direbbe un noto cuoco della tv - confermare o ribaltare i risultati pronosticati dall’IA. Ma il calcio si sa, è materia folle, irrazionale e dunque incompatibile con le rigide imposizioni suggerite dalla matematica. Un ascensore sociale, forte di un’imprevedibilità che pone sempre tutti sullo stesso livello. Non resta dunque che sedersi comodi e godersi il finale più incerto e spettacolare degli ultimi tempi. Del resto, le emozioni non hanno alcun prezzo e si vivono senza fare calcoli, anche se sai che potrebbero costarti care...