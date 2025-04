L'intervista di Motta: lo spogliatoio Juve, Danilo, Koopmeiners e quello che non torna 

Motta dice una frase che ha un involontario effetto comico: «Koopmeoiners ha bisogno di adattarsi al suo ruolo in campo e nello spogliatoio». Buffo detto da chi lo ha schierato in almeno tre posizioni diverse (mediano davanti alla difesa, mezzala e trequartista) e che lo ha mandato in campo sempre e comunque anche quando non era in perfette condizioni, creando anche qualche perplessità nello spogliatoio che certo non ha aiutato Koop.

Capitani

Motta dice che fin quando c'è stato Danilo, il capitano era lui, «ovviamente quando giocava» specifica Thiago, quindi praticamente mai. E lui stesso nelle conferenze aveva parlato di fascia a rotazione, una delle scelte che aveva destato più perplessità in assoluto. «Perché dovevo scegliere la persona giusta, perché per me il capitano ha una grande responsabilità in campo e fuori». Ora, detto che è così per tutti gli allenatori e per tutte le squadre, il capitano è un punto di riferimento anche e soprattutto per i compagni. Se la bussola impazzisce e segna il Nord ogni settimana in una direzione diversa è probabile che la nave perda la rotta. Come effettivamente ha fatto.