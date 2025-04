Guida non vuole più arbitrare il Napoli. Ma resta un grande dubbio

TORINO - Viviamo in un mondo che fa schifo. Questo è l'unico commento possibile alle parole di Marco Guida, l'arbitro campano che a Radio CRC ha spiegato la sua decisione, così come quella del collega Fabio Maresca, di chiedere l'esenzione dal dirigere le partite del Napoli. «Non ci sono più le linee territoriali nella designazione arbitrali, ma Fabio Maresca ed io abbiamo deciso di non arbitrare il Napoli. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada, così come andare a fare la spesa. A Napoli il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano, viene vissuto con molta emotività».