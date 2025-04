"91 punti ma alla fine hanno vinto loro": Mertens rende onore alla Juve

Dal 2022, quando ha deciso di lasciare Napoli, Mertens è volato in Turchia per vestire la maglia del Galatasaray. Un modo per continuare a giocare a buoni livelli e non restare in Italia per affrontare gli azzurri da avversario. In Campania ha registrato numeri da record ed è entrato nel cuore dei tifosi. Un addio difficile, ma per ricordare il posto ha deciso di chiamare suo figlio Ciro, "nome tipicamente napoletano". Lo stesso Dries ne ha parlato all'Obi One Podcast: "Sapendo che presto me ne sarei andato, ho voluto dargli quel nome per portarmi dietro per sempre un pezzo di quella città. All’inizio mia moglie Kat era un po’ contraria, ma poi ha cambiato idea. Anche lei ha voluto custodire per sempre il ricordo di questa splendida avventura". Una lunga intervista in cui ha paralto di ricordi, di gol e di sfide, soprattutto quelle complicate contro la Juventus.