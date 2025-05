Gatti da favola a bandiera: niente Premier, si blinda alla Juve!

Gatti, dalla Promozione a pilastro della Juve

Una lunghissima gavetta partita addirittura dal campionato di Promozione col Pavarolo e che ha visto il centrale di Rivoli coronare il sogno di una vita a partire dall’estate 2022: giocare nella Juve. Realizzato quell’obiettivo che, a detta di molti, sembrava utopia solamente cinque anni fa (quando Fede si affacciava in Lega Pro con la Pro Patria), adesso il desiderio che anima Gatti è quello di provare a scrivere la storia con addosso i colori bianconeri. La Coppa Italia vinta nella scorsa stagione rappresenta, infatti, soltanto un antipasto. Il piatto forte resta il tricolore. Uno scudetto da riportare a Torino nei prossimi anni, a tutti i costi. Intanto Federico, anche grazie alla ribalta bianconera, punta a consolidarsi pure nel giro della Nazionale. Il commissario tecnico Luciano Spalletti negli ultimi mesi l’ha chiamato spesso e volentieri in azzurro. Motivo per cui Gatti ha messo nel mirino il Mondiale 2026. Sarebbe l’ideale coronamento di un percorso straordinario per chi è cresciuto sui campi impolverati delle categorie dilettantistiche. Fede lo sa e sente anche la responsabilità di rappresentare un modello per tanti ragazzi che non fanno parte del grande calcio. L’esempio di chi non si è mai arreso e ci ha sempre creduto. Ecco perché un milione in più all’anno (quello che gli avrebbero garantito le squadre inglese) non vale la felicità di giocare per la squadra per cui tifa. In tal senso respinto anche il tentativo dell’ex ds juventino Giovanni Manna, che l’avrebbe portato volentieri al Napoli. “No grazie” la risposta di Fede alla chiamata arrivata dai partenopei, che dovranno dirottare altrove i propri obiettivi per la difesa. Il futuro di Gatti sarà soltanto a tinte bianconere.