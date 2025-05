"Real Madrid? No, io a un passo dalla Juve": Aguero, retroscena e verità

Un amore mai sbocciato è quello tra il Kun Aguero e la Juventus . La società bianconera ci aveva provato in tutti i modi: da quando il giocatore incantava mezza Europa con la maglia dell' Atletico Madrid fino al suo passaggio al Manchester City . Ma il calciomercato si sa, spesso riserva sorprese e delusioni, non facendo mai incontrare le strade dell'argentino e della Vecchia Signora. Eppure, in una recente intervista a Marca, l'ex attaccante del Barcellona ha fatto un'importante rivelazione, raccontando di essere stato davvero vicino a indossare la maglia juventina.

Juventus e Aguero, le parole dell'argentino: "Era fatta, poi..."

In una recente intervista al noto quotidiano spagnolo, l'ex giocatore è tornato sulle voci che spesso lo hanno accostato al Real Madrid. A fare chiarezza una volta per tutte è stato lo stesso interessato, che ha raccontato il passaggio dall'Atletico al City, dove poteva finire alla Juventus: "In Spagna si sono sempre rincorse voci su di un mio passaggio al Real Madrid, ma non c'è mai stato nulla di concreto. La verità è che prima di firmare con il City sono stato ad un passo dalla Juventus, era tutto definito. Alla fine scelsi gli inglesi perché volevo provare un'esperienza in Premier e perché avrebbero giocato la Champions, alla quale la Juve non si era qualificata".