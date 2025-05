Osimhen, retroscena Juve: la maxi offerta e la provocazione del Napoli

Napoli vicino a David: i dettagli

L’altro innesto molto vicino riguarda Jonathan David, attaccante del Lilla che si svincola a fine stagione e sul quale, di nuovo, la Juventus è attenta da tempo. Non unica, ovviamente, perché il canadese fa gola a molti proprio per il combinato disposto delle sue qualità e del regime di svincolo ed è per questo che il ds del Napoli, l’ex bianconero Giovanni Manna, vuole stringere i tempi per evitare l’inserimento della concorrenza. E, insomma, questi movimenti azzurri possono facilitare in prospettiva il progetto Giuntoli su Osimhen. Ma, appunto, servirà tempo e soprattutto servirà chiarezza sul futuro della stessa Juventus, a cominciare dalla qualificazione in Champions su fino alla definizione dei quadri tecnici e delle conseguenti variabili economiche. Non è sfuggito, infatti, come Tudor abbia espresso fiducia in prospettiva circa il valore tecnico della rosa bianconera: «Al completo la Juve ha una rosa forte e con l’inserimento di due o tre pezzi potrà essere di altissimo livello». Una valutazione in linea con quella di Giuntoli (e sulla quale, raccontano, Motta nutriva invece perplessità non nascoste) il cui parziale completamento passa, appunto, da Osimhen.