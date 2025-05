Del Piero, l’ultima Juve: fare i conti col vuoto dopo così tanti anni

Era di maggio e le lacrime scendevano a fiotti. Nelle tribune e nelle curve dello Stadium , sui divani di casa, nei bar di paese. Il 13 maggio 2012 si chiudeva per sempre la carriera di Alessandro Del Piero in maglia Juve . Contro l’ Atalanta l’ultima partita davanti a quel pubblico diventato casa, così maldestro nel mascherare un’emozione lunga quasi vent’anni . Un giro di campo fuori dall’ordinario, perché compiuto a gara ancora in corso, e un inchino trasformatosi fulmineamente in un’immagine dell’infinito. L’amore e il vuoto viaggiano in netta correlazione. Più grande è il primo, maggiore sarà il secondo. L’ultimo canto è sempre un viaggio psicologico nell’assenza, è la consapevolezza di diventar grandi e fare i conti con il silenzio. Fingi di superarlo, ma continui sporadicamente a doverlo affrontare.

Del Piero e la Juve, l'augurio di tutti

Inutile dire cosa sia stato Del Piero per la Juventus e per i suoi tifosi. 7 scudetti (compreso quello vinto sul campo), 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 campionato di Serie B e una Champions League. Ma più dei trofei resta l’immagine, restano le parole e la sobrietà. Di un capitano, di una guida che ha costantemente anteposto il bene comune al proprio ego, vivendo l’inferno della B e firmando contratti in bianco. Del Piero è quella persona che ha rivoluzionato la vita (sportiva) dello juventino, che nei vari anni ha sì abbracciato tante altre figure diventate icone ma non ha avuto neanche lontanamente la sensazione di poter rivivere una storia unica nel suo genere. L’augurio di tutti è di rivederlo, prima o poi, nella società che ha servito per un’intera carriera. Lui tornerebbe a piedi e in pellegrinaggio, ma la Juventus - al netto di Chiellini - non pare molto orientata a riabbracciare grandi ex. Ma se dovesse succedere, sarebbe senza dubbio il capitolo più entusiasmante dell’ultima letteratura bianconera, ormai da qualche anno lontana dai fasti che conosciamo.