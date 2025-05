Un ex bianconero di Conte allo Stadium a tifare Juve: l'avete riconosciuto?

Per la partita contro l'Udinese , sugli spalti dell'Allianz Stadium c'era anche un ospite speciale , un ex bianconero . Cresciuto nel vivaio Juve , dopo un anno di prestito al Siena in Serie B, nel 2011 torna alla Vecchia Signora dove ritrova Antonio Conte che lo aveva allenato al Siena. Con i campioni d'Italia in carica ha raggiunto l'apice della sua esperienza bianconera quando Conte , che lo aveva voluto tenere in rosa nella sua prima esperienza da allenatore bianconero, lo fece giocare da difensore centrale nella sua retroguardia a tre, come vice Bonucci .

Nel 2012 e nel 2013 conquista lo scudetto con la Juventus e proprio nel match d'addio di Alessandro Del Piero, il 13 maggio del 2012, centrò il suo primo gol in maglia bianconera nel 3-1 finale contro l'Atalanta. Dopo il prestito al Sassuolo, torna in bianconero ma la sua avventura dura poco perché dal 2015 in poi iniziano una serie di prestiti in giro per l'Italia che lo porteranno definitivamente via. Avete capito di chi si tratta? Stiamo parlando di Luca Marrone, difensore classe 90, che attualmente milita nel Lecco in Serie C.