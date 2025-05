Bilancio Juve, la missione compiuta da Giuntoli nonostante Motta: le cifre

Motta e il freno alla cassa Juve

E se, per esempio, Thiago Motta a Eindhoven, nella gara di ritorno dello spareggio Champions per accedere agli ottavi, fosse stato in grado di mantenere il gol di vantaggio acquisito a Torino, ecco che i numeri del bilancio sarebbero risultati ancora più soddisfacenti. Ma questa stagione bianconera è stata condizionata pesantemente dal fallimento della gestione tecnica di Motta che non ha saputo valorizzare la rosa messa a disposizione. Certo, gli infortuni hanno influito e non poco ma in assoluto più volte alcune sue letture della partita con cambi sorprendenti, come per esempio proprio nel match olandese di cui sopra, hanno inciso senza offrire valore aggiunto, anzi. Non a caso la Juventus a 9 partite dalla fine ha deciso di esonerarlo per affidare a Tudor le speranze di entrare in Champions. Mossa azzeccata.