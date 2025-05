Heysel 1985, un docufilm per non dimenticare: 40 anni dopo la tragedia

Il 29 maggio 1985 lo stadio Heysel di Bruxelles fu teatro di una delle più grandi tragedie della storia dello sport. Il docufilm “Heysel 1985” ricostruisce con testimonianze inedite e immagini d’archivio il dramma che ha cambiato per sempre il calcio europeo. Quello che doveva essere un giorno felice, la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, finì in una tragedia drammatica e insensata che ancora ferisce il cuore di appassionati e tifosi, a quarant’anni esatti da quel giorno. La morte in diretta TV arrivò ancor prima del calcio d’inizio: la curva juventina stracolma, l’improvvida vendita di biglietti, la pressione di un esodo di tifosi italiani in cerca di un posto. Poi il caos, il panico, il crollo.