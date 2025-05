Bonucci torna a casa? Tutta colpa di… Allegri: l’ultima suggestione Juve

Avanti con Guerra

Un paio di innesti dai prestiti, un paio dal mercato - da confermare in questo weekend - e poi la Next Gen. A riempire l'elenco per gli Stati Uniti. A farsi un po' anche una sorta di premio per la stagione fatta. E che stagione, considerato l'avvio. Igor Tudor sta pensando soprattutto ad Alessandro Pietrelli e Riccardo Turicchia come aggregati alla prima squadra per il Mondiale per Club. Per Pietrelli è inoltre scattato l'obbligo di riscatto da parte dei bianconeri: 1,7 milioni versati alla FeralpiSalò con un contratto fino al 2028 con opzione per due anni ad attenderlo. Un motivo in più per festeggiare, ecco. Ma soltanto per un attimo: il focus sarà sul campo e l'aria della Continassa glielo ricorderà ogni giorno, finché non meriterà la chiamata. Per consigli o altro, al suo fianco ha già ritrovato e troverà di nuovo Simone Guerra: il capitano della Next - compagno dell'esterno ai tempi alla Feralpi - l'ha preso sotto la sua ala protettrice ed è stato parte del grande successo di Alessandro, che ha ricambiato con gli assist giusti, importanti. Decisivi, di fatto. Per la squadra e per il bomber, bravo a strappare il prolungamento di contratto tanto agognato. Ieri è stato infatti ufficializzato il rinnovo fino al 30 giugno 2026: Guerra è stato evidentemente fondamentale, e il sodalizio con Brambilla è destinato a proseguire ancora per un po'. Finché si può, vien da immaginare. Del resto, è un generatore di certezze, lì dove per necessità non ne girano tante. Va tenuto strettissimo.