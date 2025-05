Henry, l'addio Juve tra Moggi e Ancelotti: "Mandateci Del Piero in prestito"

Henry ha poi spiegato i motivi del suo addio alla Juventus : "Non me ne sono andato a causa del ruolo in cui giocavo, avevo finito la stagione facendo gol e fornendo assist. Poi è successa una cosa ed è lì che ho capito di avere carattere: alla fine di una partita Moggi , che era il direttore sportivo ma, fidati di me era molto molto di più, mi ha chiamato in una stanza insieme ad Ancelotti e mi ha detto: "Ti manderemo in prestito all' Udinese perché noi vogliamo Amoroso e ce lo venderanno solo se tu andrai lì in prestito. Noi ci fidiamo di te". La mia risposta? "Bella fiducia. Vi fidate di Del Piero ? Mandateci lui allora in prestito".

Parlando dell'episodio, il francese ha aggiunto: "Sono stato stupido a dare quella risposta, lo ammetto ma quello era il mio punto di vista. Da quel momento ho capito che non avrei mai più giocato per quella squadra, non per i tifosi: è un club eccezionale, davvero un grande club, in Italia ti trattano come se fossi al di sotto solo di Dio ma quello non era stato rispettoso, quindi sono andato via. Non mi è piaciuta quella situazione, non l'ho accettata e per questo dico sempre alla gente che non devi accettare tutto se non lo vuoi, tipo prendere il controllo della tua vita. Avevo appena compiuto 22 anni, non mi sono sentito rispettato e me ne sono andato". Infine, il suo passaggio ai Gunners: "L'opzione era l'Arsenal: mi sono innamorato del club grazie a Ian Wright e all'Arsenal c'erano molti francesi come Vieira, Anelka e Petit".

