Un documento autentico, stampato com’era. Torna in edicola la prima pagina che ha raccontato il 5 maggio 2002: una giornata rimasta nella memoria sportiva dei tifosi juventini. Solo per un giorno, potrai avere la riproduzione fedele del Tuttosport di allora. Appuntamento in edicola solo domenica 8 giugno con Tuttosport!

© RIPRODUZIONE RISERVATA