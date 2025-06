Kelly, il riscatto Juve ora è anche ufficiale: l'annuncio del Newcastle

Lloyd alla Juve a titolo definitivo: i dettagli

Ad anticipare anche le comunicazioni della Juventus è stato il Newcastle, che ne ha approfittato per fare un in bocca al lupo a Lloyd Kelly: "Il prestito di Lloyd Kelly alla Juventus diventerà un trasferimento a titolo definitivo per una cifra non divulgata il prossimo 30 giugno. In bocca al lupo, Lloyd!".

