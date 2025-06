Cosa farà Chiellini nella nuova Juventus? 

Director of football strategy. La solita carica in inglese che piace tantissimo alla Juventus non spiega esattamente cosa farà Chiellini nel nuovo organigramma societario. E nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo direttore generale Damien Comolli si è espresso sul ruolo senza essere chiarissimo . Proviamo a esserlo noi. Chiellini conserverà il suo ruolo di rapporti istituzionali , quindi rappresenterà la Juventus in Lega Serie A, all'interno dell'ECA (nel quale ha già un ruolo definito) e nei rapporti con Uefa e Fifa. Probabilmente, inoltre, diventerà consigliere federale della Figc prendendo il postosi Calvo (quel posto non è della Juve, ma della Serie A, il cui consiglio direttivo sembra orientato a scegliere Chiellini).

Juve, ecco il ruolo di Chiellini

E poi? Non si occuperà direttamente del mercato, non farà trattative con altre squadre, ma sarà in questa specie di comitato interno che vuole creare Comolli per parlare di prima squadra e settore giovanile. Lo stesso Comolli ha detto: «Lavoreremo a stretto contatto dal punto di vista calcistico». Insomma, senza occuparsi di trattative, Chiellini elaborerà le strategie del mercato (per esempio decidere quali reparti rinforzare di più e come) e le scelte fondamentali (a partire dall'allenatore). La gestione corrente della squadra sarà invece affidata a un direttore tecnico e un direttore sportivo che Comolli vuole assumere, ma non ha ancora individuato.