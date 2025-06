Sermonti, Boris, Juve e Stanis: le Champions col Var e la Top 11 dolorosa “Tevez out per i 2 angeli”

La tragedia dell'Heysel

Sermonti ha toccato poi anche temi delicati come la tragedia dell'Heysel: “In questi giorni sta uscendo un podcast su quella infame notte. Era il 29 maggio del 1985 e facendo ora il podcast ho rimesso mano, a rimestare in un dolore di quando avevo 13 anni. Per me è stata la fine dell’età dell’innocenza, l’irruzione della morte in quella che era la serata che aspettavamo tutti dopo aver perso ad Atene. Era una Juve mostruosa. Il 29 maggio di ogni anno mi sveglio e lo so, perché da quel momento non è stato più nulla”.

Poi ha aggiunto: “La quantità spaventosa di errori clamorosi, sviste, superficialità, è stata la cronaca di una tragedia annunciata. È stata una cosa terribile. Una cosa che mi dispiace tanto è che quello che è successo all’Heysel è una cosa che è rimasta molto juventina. E questo mi dispiace perché ha a che fare con la narrazione in questo Paese dello sport. Ad esempio, non sento la tragedia del Torino, Superga, una cosa estranea a me. Mio padre mi ha insegnato questo. Mi auguro che in qualche modo, dopo quarant’anni, dove sono morte 39 persone – tralasciamo quanto visto e letto negli stadi italiani, minoranze di persone malate - , il fatto che sia rimasto nella galassia Juve, è doloroso. È gente che è morta nel momento, potenzialmente, più bello della propria vita". Pi ha commentato una foto dell’Heysel: “Questa è una foto incredibile, perché è quella che ho avuto davanti al mio letto almeno per sette anni, vicino a Bruce Springsteen. Ci ho convissuto, perché era talmente fondativo per la mia identità, un fatto talmente impronunciabile… Quando mi svegliavo la mattina avevo davanti questa immagine dolorosa, mostruosa. Quando abbiamo traslocato non me la sono sentita di portarla con me. Conoscevo tutte le facce, ho imparato a conoscerle con il tempo. Tutti i volti e le espressioni e quello che immaginavo stesse succedendo, tenendo conto poi anche delle testimonianze di chi c'è stato e cosa è stato quell'urto e sbandamento e il fatto che non si potesse scendere giù perché c'erano sei belgi a cavallo, due dei quali si stavano occupando di un furto di un wrustel in un chioscho". Poi sul tema ha concluso: "Sono onorato che mi abbiano dato la possibilità di raccontarlo"