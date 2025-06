Del Piero e Sonia Amoruso, che dichiarazione d'amore per i 20 anni di matrimonio!

Del Piero festeggia 20 anni di matrimonio con Sonia: la reazione social

"E sono 20! Vent’anni di matrimonio. E chi l’avrebbe mai detto? Beh, noi sì, dal primo giorno", si legge nel post social, condiviso dalla coppia. Ed ancora: "Un lungo percorso bellissimo e impegnativo, una strada di montagna con salite e discese sì, ma a senso unico. Un viaggio arricchito da tre figli unici e meravigliosi che sono la parte migliore di noi". La bandiera Juve e Sonia Amoruso si sono conosciuti nei primi anni 2000. Lei lavorava come commessa in un negozio di scarpe a Torino, lui era già una star del calcio mondiale. Eppure, tra loro non nacque una storia da copertina, ma un rapporto profondo e lontano dai riflettori. Dopo alcuni anni di fidanzamento, si sono sposati nel 2005 in forma privata, senza clamore mediatico, alla presenza di pochi amici e familiari. Tra i commenti più significativi comparsi sotto il post di coppia per l'anniversario di matrimonio, si legge: "Le cose che mi hanno sempre emozionato di voi due sono: il fatto di aver celebrato il matrimonio senza mille telecamere e dirette nazionali ma circondati dall’amore degli amici stretti, l’altra è quella foto famosissima in autogrill con voi due che vi baciate e Zidane che mangia la pizza". Ed ancora: "Capitano, sei da esempio per tutto. Anche per questo. Una rarità assoluta il vostro traguardo al giorno d’oggi per personaggi pubblici e di fama. Congratulazioni e auguroni", mentre un altro utente ha aggiunto: "Il fair play, la genuinità, l’eleganza e una bella famiglia, tutto insieme"...