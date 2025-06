WhiteBIT nuovo partner della Juve: "Nuove opportunità di coinvolgimento dei tifosi"

Juventus ha annunciato ufficialmente una nuova partnership di grande rilievo con WhiteBIT, una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute in Europa per volume di traffico. L’accordo, che avrà una durata triennale, porterà il brand WhiteBIT ad affiancare il club bianconero in qualità di Official Cryptocurrency Exchange Partner e Official Sleeve Partner. A partire dal Mondiale per Club negli Stati Uniti e per le stagioni 2025/26, 2026/27 e 2027/28, il logo dell’azienda apparirà sulla manica delle maglie della prima squadra maschile.