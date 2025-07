Hamsik, "Due volte no ad Allegri" e la storiella anti-Juve smontata: "Non fu il giallo a Pjanic..."

Hamsik su Allegri e Higuain

Uno dei grandi estimatori di Hamsik è sempre stato Massimiliano Allegri. Il centrocampista racconta un recente, simpatico, retroscena con il tecnico ex Juve: "La settimana scorsa è venuto a Coverciano per fare una chiacchierata con noi. Quando è entrato in sala, mi vede e mi indica e dice: 'Sei tu che non sei voluto venire con me, due volte, bocciato!' Scherzava, ma so che il mister mi stimava e mi voleva prima al Milan e poi alla Juventus. Alla prima volta si è anche trattato, alla seconda non me la sono sentita di cambiare maglia. Posso solo ringraziare il mister che mi voleva in due squadre importanti, ma la maglia azzurra me la sentivo addosso e non la potevo cambiare".