Koopmeiners con De Ligt e i tifosi sognano: chissà che non si parli di Juve...

Tempo di vacanze, di stacchi necessari e meritati dopo una lunga stagione. Anche per i protagonisti della Serie A, che si godono il periodo di off tra sole, mare e serate spensierate. Lo fanno anche i giocatori della Juventus , reduci dal Mondiale per Club disputato negli Stati Uniti, ma adesso in pausa prima di tornare alla Continassa per cominciare a scrivere il nuovo capitolo targato Igor Tudor . Tra relax e riflessioni di mercato, il club bianconero si muove per costruire la rosa del futuro, mentre lo spogliatoio si disperde tra le mete estive più ambite. Ma anche a chilometri di distanza, certe immagini accendono la fantasia dei tifosi.

Koopmeiners in vacanza con De Ligt

È bastata una foto - una semplice foto - per scatenare la fantasia dei tifosi juventini. Un click pubblicato sui social, un frame che racconta una serata all’Ushuaïa di Ibiza, una delle discoteche più famose d’Europa e del mondo in cui era presente anche il tennista Medvedev, dove Teun Koopmeiners si è mostrato sorridente e rilassato in compagnia di Matthijs de Ligt e Marten De Roon. Tutti e tre olandesi, tutti e tre protagonisti della stagione europea, ma due in particolare con un passato e un presente a Torino. Accanto a Koop, in quella foto diventata virale, c’è proprio l'ex bianconero De Ligt, oggi al Manchester United. I rapporti sono ottimi tra i due, e anche se un ritorno non sembra all’ordine del giorno, la vacanza assieme è bastata a riaccendere i sogni del popolo juventino: "Chissà che non abbiano parlato di Juve...".

Un’amicizia vera, quella con Koopmeiners, che va oltre il campo. Ma si sa, il calciomercato vive anche di connessioni, di sguardi, di parole dette o solo immaginate. E chissà che in quella serata a Ibiza non sia uscito qualche discorso a tinte bianconere, tra un brindisi e una risata. Dopotutto, il calcio è fatto anche di queste storie d’estate, che iniziano con una vacanza tra amici e finiscono con un possibile colpo di mercato. Nel frattempo, la Juventus lavora sotto traccia. I dirigenti sono attivi su più fronti, consapevoli che per tornare protagonisti servirà una rosa competitiva, con innesti mirati e motivati. Tudor aspetta, pronto a plasmare la nuova Juve, mentre i suoi uomini si godono i giorni di sole.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE